"Ман Сити" – первая команда сезона, которая забила 100 голов во всех турнирах

"Манчестер Сити" забил 100 голов во всех турнирах и стал первой командой, которая добилась такого результатата, среди всех европейских чемпионатов, сообщает OptaJoe в своем Твиттере. "Горожане" открыли счет в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда".

На 18-й минуте встречи защитник "Манчестер Сити" Данилу открыл счет и позволил нынешним чемпионам АПЛ установить рекорд