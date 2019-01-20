16:59 | Футбол — Англия

"Ман Сити" – первая команда сезона, которая забила 100 голов во всех турнирах

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"Манчестер Сити" забил 100 голов во всех турнирах и стал первой командой, которая добилась такого результатата, среди всех европейских чемпионатов, сообщает OptaJoe в своем Твиттере. "Горожане" открыли счет в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда".

На 18-й минуте встречи защитник "Манчестер Сити" Данилу открыл счет и позволил нынешним чемпионам АПЛ установить рекорд

 

Хаддерсфилд - Манчестер Сити

 

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