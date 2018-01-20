"Ман Сити" обыграл "Ньюкасл", Зинченко впервые отыграл 90 минут в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в матче 24-го тура чемпионата Англии. В стартовом составе победителей на левом фланге защиты 90 минут отыграл хавбек сборной Украины, бывший игрок "Уфы" Александр Зинченко. Для него это первое появление с первых минут в игре премьер-лиги. Хет-трик оформил лидер атак "Ман Сити" Серхио Агуэро.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпоната, опережая "Манчестер Юнайтед" на 12 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 3:1 (1:0)

Голы: Агуэро, 34 (1:0). Агуэро, 63 - с пенальти (2:0). Мерфи, 67 (2:1). Агуэро, 83 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунс, Зинченко, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Стерлинг (Бернарду Силва, 86), Агуэро, Сане (Диас, 87).

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Йедлин, 66), Ласкеллес, Кларк, Дамметт, Диаме, Шелви, Хэйден, Мерфи, Хоселу (Гэйл, 76), Атсу (Перес, 64).

Предупреждение: Кларк, 78.

Судья: Тирни.