"Ман Сити" обыграл "Ньюкасл", Зинченко впервые отыграл 90 минут в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в матче 24-го тура чемпионата Англии. В стартовом составе победителей на левом фланге защиты 90 минут отыграл хавбек сборной Украины, бывший игрок "Уфы" Александр Зинченко. Для него это первое появление с первых минут в игре премьер-лиги. Хет-трик оформил лидер атак "Ман Сити" Серхио Агуэро.
"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпоната, опережая "Манчестер Юнайтед" на 12 очков.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
24-й тур
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 3:1 (1:0)
Голы: Агуэро, 34 (1:0). Агуэро, 63 - с пенальти (2:0). Мерфи, 67 (2:1). Агуэро, 83 (3:1).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунс, Зинченко, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Стерлинг (Бернарду Силва, 86), Агуэро, Сане (Диас, 87).
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Йедлин, 66), Ласкеллес, Кларк, Дамметт, Диаме, Шелви, Хэйден, Мерфи, Хоселу (Гэйл, 76), Атсу (Перес, 64).
Предупреждение: Кларк, 78.
Судья: Тирни.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
- Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл
- Манчестер Сити
- Сборная Украины (Футбол)
- Серхио Агуэро
- Уфа
- Александр Зинченко
Очень плохой мальчик
Посмотрел я на этого Зинченко оба тайма,обычный средненький игрок.Он и в Уфе ничем не выделялся,зачем он нужен МС-вообще не понятно.
23:41 20 января
Neuturungal
Гвардиола берет пример с Манчини. Зинченко в роли защитника примерно то же самое что Шатов.
22:56 20 января