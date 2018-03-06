Мактоминэй решил выступать за Шотландию, а не за Англию

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминэй принял решение выступать за сборную Шотландии, а не за Англию. Как сообщает ESPN, новый главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш намерен вызвать 21-летнего хавбека на ближайшие матчи команды. По данным источника, именно беседа с Маклишем убедила Мактоминэя.

Ранее полузащитник не раз подчеркивал, что больше чувствует себя шотландцем, чем англичанином. Его отец родом из Шотландии, все родственники по линии отца – шотландцы, некоторые родственники матери тоже из Шотландии.