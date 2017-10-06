Макс Кларк: "Надеюсь, что удача повернулась к "Халлу" лицом"

Полузащитник "Халл Сити" Макс Кларк подчеркнул, что команда надеется демонстрировать более последовательный результат. По его словам, победа над "Бирмингемом" (6:1) в матче 11-го тура чемпионшипа должна дать "тиграм" толчок для движения вперед.

– У "Халла" были взлеты и падения. Мы постараемся стать более последовательными, – приводит пресс-служба "тигров" слова Кларка. – У нас было много неудач, эти встречи были трудными. Надеюсь, что удача повернулась к нам лицом в матче "Бирмингемом".

Мы отчаивались получить положительный результат. К счастью, он оказался приятным днем ​​для всех в клубе. Вы не можете не наслаждаться счетом 6:1, не так ли? Мы должны использовать эти эмоции, чтобы подняться выше.