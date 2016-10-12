18:17 | ФУТБОЛ — Англия

Макларен возглавил "Дерби Каунти"

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"Дерби Каунти" объявил о назначении Стива Макларена на пост главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба клуба, с 55-летним английским специалистом заключен контракт до конца сезона-2017/18. Примечателен тот факт, что руководство клуба 17 месяцев назад отправило Макларена в отставку. На данный момент команда занимает 20-е место в турнирной таблице чемпион-лиги, находясь в 2 очках от зоны вылета.

Напомним, руководство "Дерби Каунти" 8 октября отправило в отставку Найджела Пирсона.

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