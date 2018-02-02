Махрез вновь не явился на тренировку "Лестера"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез вновь не явился на тренировку команды, тем самым показывая свое недовольство по поводу решения клуба не продавать его в "Манчестер Сити", информирцует Sky Sports. 26-летний алжирец уже третий день подряд пропускает занятия. В последний день трансферного окна он не попал в заявку на матч с "Эвертоном".

Ранее сообщалось, что "Лестер" оштрафует Махреза на 200 тысяч евро. Напомним, игрок выступает за "Лестер" с 2014 года. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.