Махрез сегодня вернется к тренировкам в "Лестере"?

Полузащитник "Лестера" Рияда Махреза сегодня должен вернуться в расположение клуба, информирует Sky Sports. Футболист проведет дневную тренировку в команде Клода Пьэля.

Ранее "Лестер" оштрафовал алжирского хавбека на 273 000 евро за двухнедельное отсутствие в расположении клуба. Эта сумма может вырасти, так как футболист до сих пор бастует из-за срыва трансфера в "Манчестер Сити" и в настоящее время находится с семьей на родине.

Напомним, 30 января "горожане" предложили за 26-летнего хавбека 55 миллионов фунтов стерлингов, но получили от "лисов" отказ.