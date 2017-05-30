Махрез попросил "Лестер" отпустить его в другой клуб

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез попросил руководство отпустить его в другой клуб этим летом, информирует Sky Sports. К хавбеку есть интерес от ряда топ-клубов Европы. Недавно сообщалось об интересе со стороны "ПСЖ", который готов заплатить за Махреза 42 миллиона евро. Самому игроку парижане готовы платить 400 тысяч евро в месяц.

Как ранее отмечалось, 26-летний хавбек рассчитывает, что клуб выполнит договоренность и отпустит игрока в один из клубов Европы, где он сможет выступать в еврокубках и бороться за трофеи.

В текущем сезоне в чемпионате Англии Махрез провел 36 игр, в которых он смог отличиться 6 раз и 3 раза ассистировать своим партнерам. В Лиге чемпионов футболист провел 9 игр, забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.