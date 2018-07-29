Махрез получил травму в матче с "Баварией"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез получил повреждение матче предсезонного турнира International Champions Cup с "Баварией" (3:2). 27-летний алжирец травмировал голеностоп в середине первого тайма. На 28-й минуте ему пришлось покинуть поле.

Насколько травма серьезна, пока неизвестно. Отметим, что эта встреча была дебютной для Махреза в составе "МанСити".

Напомним, "Манчестер Сити" купил Махреза у "Лестера" за 60 миллионов фунтов.

– Не знаю, что с ним, я не был в раздевалке. У него была небольшая проблема с голеностопом, – цитирует официальный сайт "Манчестер Сити" главного тренера команды Хосепа Гвардьолу. – Меня беспокоят многие вещи – травмированные игроки и игроки, которых нет здесь с нами.