Махрез по медицинским причинам завершил карьеру?

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез объявил о завершении своей карьеры по медицинским причинам. 27-летний футболист начал свою пофессиональную карьеру во французском клубе "Кемпер" в 2009 году. Затем он перешел в "Гавр", а в 2014 году подписал контракт с "Лестером". В 128 матчах он забил 30 голов
"После консультации со многими врачами я решил завершить свою карьеру. Я хочу поблагодарить всех жителей Лестера за их потрясающую доброту и поддержку. Вы всегда будете в моем сердце", - написал Махрез в Фейсбуке.
Отметим, некоторые СМИ подтвердили, что написанное на старнице Махреза является достоверной информацией. Другие утверждают, что страницу футболиста взломали.
mrazotka
Жесть если правда. Но вспоминая того же Асторе, или Лёшу Черепанова. То карьера карьерой, а здоровье выге всего.
07:06