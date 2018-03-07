Махрез по медицинским причинам завершил карьеру?

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез объявил о завершении своей карьеры по медицинским причинам. 27-летний футболист начал свою пофессиональную карьеру во французском клубе "Кемпер" в 2009 году. Затем он перешел в "Гавр", а в 2014 году подписал контракт с "Лестером". В 128 матчах он забил 30 голов

"После консультации со многими врачами я решил завершить свою карьеру. Я хочу поблагодарить всех жителей Лестера за их потрясающую доброту и поддержку. Вы всегда будете в моем сердце", - написал Махрез в Фейсбуке.

Отметим, некоторые СМИ подтвердили, что написанное на старнице Махреза является достоверной информацией. Другие утверждают, что страницу футболиста взломали.