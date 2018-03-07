04:03 | Футбол — Англия

Махрез по медицинским причинам завершил карьеру?

Фейсбук Рияда МАХРЕЗА.
Фейсбук Рияда МАХРЕЗА.
1

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез объявил о завершении своей карьеры по медицинским причинам. 27-летний футболист начал свою пофессиональную карьеру во французском клубе "Кемпер" в 2009 году. Затем он перешел в "Гавр", а в 2014 году подписал контракт с "Лестером". В 128 матчах он забил 30 голов

"После консультации со многими врачами я решил завершить свою карьеру. Я хочу поблагодарить всех жителей Лестера за их потрясающую доброту и поддержку. Вы всегда будете в моем сердце", - написал Махрез в Фейсбуке.

Отметим, некоторые СМИ подтвердили, что написанное на старнице Махреза является достоверной информацией. Другие утверждают, что страницу футболиста взломали.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

mrazotka

Жесть если правда. Но вспоминая того же Асторе, или Лёшу Черепанова. То карьера карьерой, а здоровье выге всего.

07:06

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!