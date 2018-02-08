Махрез, Морган и Окадзаки пропустят матч с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что полузащитник Рияд Махрез не сыграет против "Манчестер Сити" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что алжирец отказывается тренироваться и выходить на поле в составе "Лис" из-за сорванного перехода в "Сити" в январе.

Также в этой встрече из-за травм не смогут сыграть защитник Уэс Морган и нападающий Синдзи Окадзаки.

Напомним, что матч состоится в субботу. "Сити" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, "Лестер" – на 8-й строчке.