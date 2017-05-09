Махрез хочет покинуть "Лестер"

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез надеется, что клуб позволит ему поменять команду в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. Игрок считает, что он выполнил свое обещание провести еще один сезон, после того как "лисы" стали чемпионами Англии.

Махрез рассчитывает, что клуб выполнит договоренность и отпустит игрока в один из клубов Европы, где он сможет выступать в еврокубках и бороться за трофеи. К алжирцу есть интерес от ряда топ-клубов: "Барселоны", "Тоттенхэма", "Арсенала".

В текущем сезоне в чемпионате Англии Махрез провел 33 игры, в которых он смог отличиться 6 раз и 4 раза ассистировать своим партнерам. В Лиге чемпионов футболист провел 9 игр, забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.