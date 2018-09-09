Магуайр продлил контракт с "Лестером"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр продил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего англичанина с "лисами" рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что защитником активно интересовался "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Магуайр выступает за "Лестер" с 2017 года. Он принимал участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной Англии.

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