Магуайр продлил контракт с "Лестером"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр продил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего англичанина с "лисами" рассчитано до 2023 года.
#lcfc is delighted to announce that @HarryMaguire93 has signed a new five-year contract with the Club! 🦊🏴– Leicester City (@LCFC) 9 сентября 2018 г.
#Maguire2023
Details ➡️ https://t.co/8bghkT3jZX pic.twitter.com/f66lcOXwAv
Ранее сообщалось, что защитником активно интересовался "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.
Магуайр выступает за "Лестер" с 2017 года. Он принимал участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной Англии.