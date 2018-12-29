Люк Шоу: "Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки"

Защитник "Манчестер Юнайтед"​ Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки. Он также отметил, что Уле Гуннар Сульшер за короткий промежуток сумел изменить игру команды.

– Я понятия не имел, я не смотрел на свой телефон, – приводит Sky Sports слова Шоу. – Как я узнал об этом? От моей девушки. Я проснулся утром и пошел в душ, она выбежала из комнаты и рассказала мне. Что касается Сульшера – изменил игру команды за такой короткий промежуток времени. Уле Гуннар просто очень позитивный тренер, который знает, что нужно клубу и болельщикам. Сульшер принес на "Олд Траффорд" атакующий и быстрый футбол. Уверен, фанаты оценят это так же, как и мы.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Команду до мая будет возглавлять Уле Гуннар Сульшер, который летом должен вернуться в "Мольде".

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