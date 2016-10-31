Люк Шоу: "Швайнштайгер является для меня примером"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу отметил, что вся команда рада возвращению полузащитника Бастиана Швайнштайгера к тренировкам в общей группе. По словам 21-летнего англичанина, хавбек сборной Германии играет важную роль как на поле, так и в раздевалке, являясь примером для молодых игроков.

– Все мы очень рады возвращению Швайнштайгера в основную команду, – приводит Sky Sports слова Шоу. – Мы узнали об этой новости пару дней назад, и она вселяет оптимизм. Бастиан – очень важный игрок, как на поле, так и в раздевалке. Для многих он является примером, особенно для молодых игроков, как я.

Перед началом сезона Швайнштайгер решением главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью был отправлен в молодежную команду. Вчера стало известно, что 32-летнему игроку запретили тренироваться с резервистами.