Люк Шоу: "С "Вест Хэмом" "МЮ" сыграл отвратительно"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу негативно оценил игру команды в матче чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:3).

- "МЮ" не очень удачно сыграл, с учетом того таланта, который у нас есть, - цитирует BBC Шоу. - Мы не выглядели как команда, способная выиграть у "Вест Хэма". Если хотите услышать правду, то я думаю, что мы сыграли отвратетительно. Индивидуально и командно мы были ужасны.

В таких играх мы должны доминировать, создавать моменты, показывать, почему мы заслуживаем играть в "Манчестер Юнайтед". Мы были плохи. Очень, очень плохи.