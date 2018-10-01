16:07 | Футбол — Англия

Люк Шоу: "С "Вест Хэмом" "МЮ" сыграл отвратительно"

Обсудить
0

Защитник "Манчестер Юнайтед"  Люк Шоу негативно оценил игру команды в матче чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:3).

- "МЮ" не очень удачно сыграл, с учетом того таланта, который у нас есть, - цитирует BBC Шоу. - Мы не выглядели как команда, способная выиграть у "Вест Хэма". Если хотите услышать правду, то я думаю, что мы сыграли отвратетительно. Индивидуально и командно мы были ужасны.

В таких играх мы должны доминировать, создавать моменты, показывать, почему мы заслуживаем играть в "Манчестер Юнайтед". Мы были плохи. Очень, очень плохи.

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...