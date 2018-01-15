Люк Шоу: "Наверное, нахожусь в лучшей форме за всю карьеру"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рад, что сумел вернуться в стартовый состав команды. По словам 22-летнего англичанина, на данный момент он находится в лучшей форме.

– Никогда не сомневался в себе и знал, что буду готов использовать свой шанс, – приводит пресс-служба "красных дьяволов" слова Шоу. – Приятно, что я стал лучшим игроком в матче с ЦСКА по версии болельщиков.

После этого я провел еще несколько матчей, выходя в стартовом составе, и хочу идти дальше. Я смотрю вперед. Если говорить о физическом состоянии, то оно, наверное, лучшее за всю карьеру.