Люк Шоу: "Манчестер Юнайтед" справится без Моуринью на бровке"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу высказал мнение, что "красные дьяволы" в случае отсутствия главного тренера Жозе Моуринью в технической зоне во время матчей чемпионата Англии готовы преодолеть любые сложности. Во время встречи 10-го тура премьер-лиги против "Бернли" (0:0) португальский специалист был удален со скамейки за критические высказывания в адрес арбитра Марка Клаттенбурга, не назначившего пенальти в ворота соперника.

– Всегда приятно и спокойно, когда Моуринью находится в технической зоне, – приводит Sky Sports слова Шоу. – Он всегда знает, на чем сакцентировать внимание игроков, особенно в линии защиты. Он работает с нами на тренировках на протяжении всей недели, поэтому не стоит беспокоится за якобы недолжную подготовку команды. Уверен, мы сумеем преодолеть все сложности, связанные с отсутствием главного тренера на скамейке во время матча. В конце концов, у нас есть опытный ассистент Моуринью Руй Фариа, он тоже является профессионалом своего дела с очень сильным характером.