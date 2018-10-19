Люк Шоу: "Горжусь тем, что продолжу прогрессировать под руководством Моуринью"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу после подписания нового контракта признался, что сделает все, чтобы помочь команде. Также он поблагодарил всех за поддержку.

- С тех пор, как я приехал в "Манчестер Юнайтед", прошло четыре года, которые пролетели очень быстро, - цитирует пресс-служба клуба Шоу. - Я очень горжусь тем, что подписываю свой новый контракт и продолжаю пребывание в этом прекрасном клубе. Хочу поблагодарить всех, кто оказал мне огромную поддержку - руководство, мои товарищи по команде и болельщики.

Хочу, чтобы все знали, что я отдам все, что у меня есть, чтобы добиться успеха в предстоящие годы. Я все еще очень молод, чтобы расти. Не могу дождаться продолжения моего прогресса под руководством Жозе Моуринью.