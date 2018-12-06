Ляказетт забил. И оказался в нокдауне. Жесткое видео

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт вывел свою команду вперед в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". Сразу же после того, как мяч оказался в сетке ворот, француз продолжил лежать на газоне. На него в момент удара упал защитник. Врачи оказали помощь Ляказетту, после чего он вернулся на поле.

Примечателен тот факт, что он забил спустя 3 минуты после выхода на замену.