Ляказетт забил. И оказался в нокдауне. Жесткое видео

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт вывел свою команду вперед в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". Сразу же после того, как мяч оказался в сетке ворот, француз продолжил лежать на газоне. На него в момент удара упал защитник. Врачи оказали помощь Ляказетту, после чего он вернулся на поле.
Примечателен тот факт, что он забил спустя 3 минуты после выхода на замену.
⚽️ Manchester United vs Arsenal | Lacazette (GOAL) 68' pic.twitter.com/4ROjBmbO2w– D9INE NEXUS (@D9INE_LEGACY) 5 декабря 2018 г.
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