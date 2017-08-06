15:15 6 августа | Футбол — Англия

Ляказетт – в атаке "Арсенала" на матч за Суперкубок Англии против "Челси"


Новичок "Арсенала" Александр Ляказетт вошел в стартовый состав "канониров" на матч за Суперкубок Англии против "Челси", сообщает официальный Твиттер клуба. Отметим, что в заявку не вошли полузащитник Месут Езил и форвард Алексис Санчес.

Встреча состоится сегодня, 6 августа, в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало – 16.00 по московскому времени.

Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом:

Чех, Бельерин, Мертезакер, Монреаль, Холдинг, Эль-Ненни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек, Ляказетт.

Запасные: Оспина, Колашинац, Уиллок, Мейтленд-Найлс, Нелсон, Жиру, Уолкотт.

Текстовая трансляция матча "Арсенал" – "Челси"

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