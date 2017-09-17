Ляказетт, Уэлбек и Ивоби - в атаке "Арсенала" на матч с "Челси"

Тренерский штаб "Арсенала" объявил состав на матч 5-го тура чемпионата Англии против "Челси". Нападающий "канониров" Алексис Санчес остался на скамейке запасных, в атаке сыграют Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек и Алекс Ивоби.

Стартовый состав "Арсенала" выглядит следующим образом:

Чех - Косьельни, Монреаль, Мустафи - Бельерин, Рэмси, Джака, Колашинац - Ивоби, Уэлбек, Ляказетт.

Запасные: Оспина, Мертесакер, Мейтленд-Найлс, Эль-Ненни, Санчес, Жиру, Уолкотт.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится сегодня. Начало игры - 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.