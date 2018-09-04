Ляказетт не собирается покидать "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт не планирует покидать лондонский клуб. 27-летний француз заявил, что счастлив выступать в составе "канониров".

- Не знаю, кто об этом говорит, но я играю в одном из лучших клубов Лондона и счастлив в "Арсенале", - цитирует форварда Sky Sports. - Всегда непросто пробиться в стартовый состав такого клуба, но я работаю над этим. Я не буду играть каждую неделю только из-за одного успешного матча. Нужно каждый день работать и доказывать тренеру, что я заслуживаю места в основе.

В текущем сезоне Ляказетт провел 4 игры за "Арсенал" в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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