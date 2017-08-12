Ляказетт – автор одного из самых быстрых первых голов сезона в АПЛ

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт, открывший счет в матче 1-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (4:3), стал автором одного из трех самых быстрых первых голов сезона в истории премьер-лиги, сообщает официальный Твиттер "канониров". Форвард, для которого этот мяч стал дебютным в английских первенствах, поразил ворота "лисов" на 2-й минуте игры.

Ляказетт делит звание автора самого быстрого первого мяча сезона в АПЛ с нападающим "канониров" Кевином Кэмпбеллом, который отличился в матче 1-го тура чемпионата Англии-1994/95 с "Манчестер Сити" и форвардом "Ньюкасла" Фаустино Асприльей, забившим гол в игре 1-го тура премьер-лиги сезона-1997/98 против "Шеффилд Уэнсдей".

Напомним, Ляказетт перешел в "Арсенал" из "Лиона" этим летом. Сумма трансфера 26-летнего форварда составила 53 миллиона евро.

Трансляция матча "Арсенал" - "Лестер"