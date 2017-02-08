Лукаш Фабяньски: "Уже можно заметить результаты работы Клемента в "Суонси"

Вратарь "Суонси" Лукаш Фабяньски уверен, что команда улучшила свою игру после назначения Пола Клемента на пост главного тренера "лебедей". 44-летний специалист возглавил клуб в начале января. Контракт с англичанином рассчитан на два с половиной года.

- "Суонси" изменился, если сравнивать с тем, что было раньше, - приводит Sky Sports слова Фабяньски. - Значительно улучшилась наша игра в обороне, что придало команде уверенности. Уже видны первые результаты работы Клемента, но нам нельзя останавливаться. Необходимо продолжать трудиться, чтобы улучшить свой уровень.