Лукаш Фабиански: "Деньги не играют на поле"

Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански перед матчем 3-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" заявил, что деньги, потраченные на трансферы, не играют роли на поле. Также футболист отметил, что его команде нужно работать над реализацией моментов.

- Голы показывают, что предстоит еще много работы, и это один из аспектов игры, который нам нужно улучшить, - приводит Sky Sports слова Фабиански. - Я понимаю цены, потраченные деньги. Все считают, что они лучше других, но деньги не играют на поле. Игра с "Арсеналом" будет хорошей, потому что обе команды нацелены на результат.

Фабиански перешел в "Вест Хэм" из "Суонси" нынешним летом, подписав контракт до 2021 года. Голкипер также выступал за "Лех" и "Легию" и "Арсенал".