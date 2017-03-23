Лукас Подольски: "Венгер построил "Арсенал" из ничего"

Бывший полузащитник "Арсенала" Лукас Подольски поддержал главного тренера "канониров" Арсена Венгера. По словам форварда, этот человек построил клуб из ничего.

Французский специалист подвергся критике со стороны общественности и болельщиков, которые призывают к его отставке, за неудовлетворительные результаты команды.

- Я наблюдал почти за каждым матчем "Арсенала", но не знаю, что там произошло, - приводит Sky Sports слова Подольски. - Венгер - хороший человек и тренер, который построил этот клуб из ничего. Интересно понаблюдать за развитием ситуации. Не знаю, кто бы смог заменить его. Венгер это и есть "Арсенал".