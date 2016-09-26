14:15 26 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Лукас Подольски: "Неправильно отправлять Швайнштайгера в резерв"

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Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски раскритиковал решение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перевести в дублирующий состав хавбека Бастиана Швайнштайгера. 32-летний чемпион мира в текущем сезоне не провел ни одного официального матча за первую команду.

- К игроку такого уровня некорректно относиться таким образом, - цитирует Sport1 Подольски. - Не знаю, что за беседа у них была, но в любом случае отправлять Швайнштайгера в резерв неправильно. Тренер должен держать открытыми двери для всех игроков, особенно таких, как Швайнштайгер.

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