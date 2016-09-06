Лукас Пиазон: "Не вижу ничего положительного в постоянных арендах"

Нападающий "Челси" Лукас Пиазон, перебравшийся в последний день трансферного окна в "Фулхэм" на правах аренды, раскритиковал подход "синих" к молодым игрокам. По мнению 22-летнего бразильца, нет никакого толка в постоянных арендах. За последние четыре сезона Пиазон выступал в четырех разных командах на правах аренды.

- Нет никакого смысла в постоянных арендах, - цитирует Daily Mail Пиазона. - Это не очень хорошо для любого игрока. Не вижу ничего положительного в том, что я в свои 22 года каждый сезон провожу в разных клубах. Трудно получить место в команде. У команд есть свои собственные игроки. Каждый раз делаешь все возможное, стараешься, чтобы получить место в команде, игровые минуты, мяч и голы.

Я все еще хочу выступать за "Челси". Я приехал в Европу, чтобы играть за эту команду, и хочу сделать это. Если это невозможно, то хочу перебраться куда-нибудь и остаться более чем на один сезон.