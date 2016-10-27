18:36 | ФУТБОЛ — Англия

Лукас Перес выбыл из строя "Арсенала" на 6 недель

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Нападающий "Арсенала" Лукас Перес, получивший травму связок лодыжки в домашнем матче 1/8 финала Кубка лиги против "Рединга" (2:0), не сможет помочь команде в ближайшие 6 недель, сообщает goal.com. Во вчерашней встрече форвард вышел на поле в стартовом составе лондонской команды, однако на 72-й минуте был заменен в связи с повреждением.

Предполагается, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер не сможет рассчитывать на 28-летнего испанца в ноябрьских матчах чемпионата Англии против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", а также во встрече Лиги чемпионов против "ПСЖ". В текущем сезоне Перес провел за "Арсенал" 6 матчей, сумев отметиться двумя забитыми мячами.

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