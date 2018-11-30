Лукас Моура: "Время, которое я провел в "ПСЖ" при Эмери, было худшим в моей карьере"

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что считает период, когда он играл в "ПСЖ" под руководством нынешнего главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери, худшим в своей игровой карьере.

"Те семь месяцев, что я провел в "ПСЖ" у Эмери, были самым плохим временем в моей карьере. Но, несмотря на это, я должен уважать его решения. Эмери тоже было трудно, ведь ему нужно было выбирать 11 лучших, чтобы поставить их в состав. Я не люблю оглядываться назад, я смотрю вперед и думаю о том, что я еще могу выиграть. Ничего не имею против Унаи, я уважаю его. Он - очень хороший тренер. Я постараюсь доказать ему, что достоин выступать за большой клуб и наслаждаться жизнью, потому что я этого заслуживаю. То время, что я провел в "ПСЖ", для меня уже забыто", - сказал Моура Sky Sports.

Лукас Моура играл в "ПСЖ" с 2013 по 2018 годы. Он сыграл 229 матчей за французский клуб, в которых забил 46 мячей и отдал 49 результативных передач.

Cеверолондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" пройдет в воскресенье, на домашней арене "канониров" "Эмирейтс Стэдиум". Матч начнется в 17:05 по московскому времени.