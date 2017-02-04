Лукаку вошел в пятерку самых молодых игроков, оформлявших покер в премьер-лиге

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку вписал свое имя в историю английского футбола. Форвард "ирисок" оформил свой первый покер в карьере в сегодняшнем матче 24-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (6:3). Бельгиец, которому на момент матча было 23 года и 267 дней, стал пятым самым молодым игроком, который забивал четыре гола в одном матче премьер-лиги.