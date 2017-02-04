21:36 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Лукаку вошел в пятерку самых молодых игроков, оформлявших покер в премьер-лиге

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Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку вписал свое имя в историю английского футбола. Форвард "ирисок" оформил свой первый покер в карьере в сегодняшнем матче 24-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (6:3). Бельгиец, которому на момент матча было 23 года и 267 дней, стал пятым самым молодым игроком, который забивал четыре гола в одном матче премьер-лиги.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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teorver

Не бывает пятых самых молодых игроков. Не копируйте английскую конструкцию. "Самый" означает лидера по показателю. Написать можно, например, "пятым по молодости".

22:59 4 февраля

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