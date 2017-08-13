Лукаку - в "старте" "Манчестер Юнайтед" на матч с "Вест Хэмом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку с первых минут начнет матч 1-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Полностью состав манкунианцев выглядит следующим образом:

Давид де Хеа - Антонио Валенсия, Эрик Байи, Фил Джоунс, Дэйли Блинд - Неманья Матич, Поль Погба, Хуан Мата, Генрих Мхитарян - Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку.

Стартовый состав "молотобойцев" выглядит так: Джо Харт - Пабло Сабалета, Уинстон Рид, Анджело Огбонна, Артур Масуаку - Марк Нобл, Педро Обианг, Эдмилсон Фернандес - Марко Арнаутович, Хавьер Эрнандес.

Напомним, что матч 1-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом" начнется сегодня, начало игры - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.