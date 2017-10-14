Лукаку - в атаке "МЮ" на матч с "Ливерпулем"

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Жозе Моуринью объявил состав на выездной матч 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". В атаке у манкунианцев сыграет Ромелу Лукаку.

Полностью состав выглядит следующим образом: Де Хеа - Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан - Эррера, Матич - Янг, Мхитарян, Марсьяль - Лукаку.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 14.30 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.