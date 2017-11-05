Лукаку - в атаке "МЮ" на матч с "Челси"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Челси" на матч чемпионата Англии. В атаке "МЮ" появится бывший форвард лондонцев Ромелу Лукаку.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Канте, Бакайоко - Дзаппакоста, Фабрегас, Алонсо - Мората, Азар.

Запасные - Кабальеро, Рюдигер, Ампаду, Дринкуотер, Педро, Виллиан, Батшуайи.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Байи, Джоунс, Смоллинг - Матич, Эррера - Валенсия, Мхитарян, Янг - Рэшфорд, Лукаку.

Запасные - Ромеро, Блинд, Дармиан, Феллаини, Мактоминэй, Марсьяль, Лингард.

Матч "Челси" - "Манчесте Юнайтед" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.