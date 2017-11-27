Лукаку рискует пропустить матчи с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" из-за дисквалификации

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может быть дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии, сообщает BBC. Бельгийскому форварду грозит отстранение из-за удара защитника Гаэтана Бонга во встрече 13-го тура премьер-лиги против "Брайтона" (1:0). Таким образом, он рискует пропустить игры против "Уотфорда" (28 ноября, на выезде) "Арсенала" (2 декабря, на выезде) и "Манчестер Сити" (10 декабря, дома).

Напомним, в одном из игровых эпизодов Лукаку в штрафной соперника дважды ударил Бонга ногой, но арбитр встречи Нил Суорбрик не заметил этого. Сегодня, 27 ноября, рефери должен подать послематчевый ответ, Если он заявит, что не увидел нарушения, Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать форварда манкунианцев на основании видеоповторов.

Напомним, в этом сезоне Лукаку провел во всех клубных турнирах 20 матчей, забив 12 мячей и отдав 3 голевых передачи.