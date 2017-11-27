Лукаку не будет наказан за удар защитника "Брайтона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не будет дисквалифицирован, сообщает BBC. Футбольная ассоциация Англии не будет наказывать форварда за удар защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:0).

Напомним, что в одном из игровых эпизодов Лукаку в штрафной соперника дважды ударил Бонга ногой, но арбитр встречи Нил Суорбрик не заметил этого. Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать форварда манкунианцев на основании видеоповторов. Бельгиец рисковал пропустить игры против "Уотфорда" (28 ноября, на выезде) "Арсенала" (2 декабря, на выезде) и "Манчестер Сити" (10 декабря, дома).