Лукаку, Мхитарян и Мората - в списке претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в августе

Сайт английской премьер-лиги назвал имена футболистов-претендентов на звание лучшего игрока лиги в прошедшем месяце. На получение престижной награды претендуют Фил Джонс, Ромелу Лукаку, Генрих Мхитарян (все - "Манчестер Юнайтед"), Садио Мане, Мохамед Салах (оба - "Ливерпуль"), Йонас Лессль ("Хаддерсфилд"), Альваро Мората ("Челси").

Отметим, что Лукаку забил три гола в трех матчах, а его партнер по команде Мхитарян сделал пять результативных передач. Мане также забил в стартовых матчах три гола, Салах отметился двумя голами и одной результативной передачи, Лоссль отстоял в трех матчах ноль. Мората по системе "гол+пас" (2+2) набрал 4 очка.