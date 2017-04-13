12:13 | ФУТБОЛ — Англия

Лукаку, Кейн и Сане поборются за звание лучшего молодого игрока Англии

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Ассоциация профессиональных футболистов назвала кандидатов на звание лучшего молодого игрока года в Англии. Награда будет вручена по итогам текущего сезона. На получение приза претендуют: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Ромелу Лукаку ("Эвертон"), Майкл Кейн ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Сандерленд"), Лерой Сане ("Манчестер Cити") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").

Напомним, год назад данную награду выиграл полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли.

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