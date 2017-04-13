Лукаку, Кейн и Сане поборются за звание лучшего молодого игрока Англии

Ассоциация профессиональных футболистов назвала кандидатов на звание лучшего молодого игрока года в Англии. Награда будет вручена по итогам текущего сезона. На получение приза претендуют: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Ромелу Лукаку ("Эвертон"), Майкл Кейн ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Сандерленд"), Лерой Сане ("Манчестер Cити") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").
Напомним, год назад данную награду выиграл полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли.
#PFAawards | PFA Young Player of the Year nominees: @Dele_Alli @Hkane Michael Keane @RomeluLukaku9 @JPickford1 @LeroySane19 pic.twitter.com/Js0Et3ZWWV– PFA (@PFA) 13 апреля 2017 г.