Лукаку - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед" на лето

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Согласно The Guardian, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью сообщил руководству клуба, что трансфер бельгийца должен стать приоритетным для команды предстоящим летом.

Отмечается, что агентом Лукаку является Мино Райола, представляющий интересы игроков "МЮ" Поля Погба и Златана Ибрагимовича. Согласно источнику, сотрудничество голландского агента и клуба из Манчестера облегчит работу манкунианцев в борьбе за форварда.

Ранее 23-летний Лукаку заявил, что не собирается продлевать контракт с "Эвертоном" и летом намерен сменить команду. В текущем сезоне на счету бельгийца 37 матчей и 25 голов в трех турнирах на клубном уровне.