Луис Энрике сменит Конте до конца сезона и подпишет контракт с "Челси" до 2020 года

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике сменит Антонио Конте на посту наставника "Челси" еще до завершения сезона-2017/18, сообщает Sport. По информации источника, испанский специалист согласовал с "синими" условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20.

Ранее появлялась информация о том, что игроки "Челси" жалуются на однообразные и интенсивные тренировки, которые приводят к травмам, а также "постоянно плохое настроение" итальянского специалиста.

Напомним, "Челси" в двух последних матчах чемпионата Англии потерпел два разгромных поражения от команд из середины турнирной таблицы. "Синие" поочередно уступили "Борнмуту" (0:3) и "Уотфорду" (1:4). После 26 туров команда Конте, в прошлом сезоне выигравшая чемпионат, занимает четвертое место. В ее активе 50 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет 19 баллов.

Кто заменит Конте? Луис Энрике, Сарри, Хиддинк?