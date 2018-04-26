Луис Энрике пригласит Наингголана в "Арсенал"?

Бывший главный тренер "Барселоны" и "Ромы" Луис Энрике в случае назначения на пост наставника "Арсенала" намерен пригласить в английский клуб полузащитника римлян Раджу Наингголана, утверждает Sun. Испанский специалист входит в шорт-лист потенциальных сменщиков Арсена Венгера, который покинет занимаемый пост после завершения сезона-2017/18.

Отметим, что стоимость бельгийского хавбека, по данным transfermarkt.de, составляет 39,3 миллиона фунтов (45 миллионов евро). Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что новый тренер "Арсенала" получит на усиление состава 50 миллионов фунтов (57,2 миллиона евро).

Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года. Его котракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 4 мяча и сделав 9 результативных передач.