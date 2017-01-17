Луи ван Гал: "Последние полгода в "МЮ" я провел как на эшафоте, с головой в петле"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал, накануне объявивший о том, что вряд ли продолжит тренерскую карьеру, отметил, что его самым большим достижением является завоевание Кубка Англии с "красными дьяволами". По словам специалиста, последние 6 месяцев в "Манчестер Юнайтед" он провел как на эшафоте".

- Кубок Англии с "Манчестер Юнайтед" – мое самое большое достижение, - приводит De Telegraaf слова ван Гала. - Последние полгода в "Манчестер Юнайтед" я провел как на эшафоте, с головой в петле. Английские СМИ были ответственны за это. Я постоянно находился под невероятным давлением, но старался оставаться верным своей философии и пытался сохранить мотивацию игроков. Когда вам удается стать обладателем Кубка Англии под таким прессингом, вы явно можете гордиться собой.



Кроме того, после удаления в финале мы играли в дополнительное время вдесятером. Это делает Кубок Англии еще более фантастическим и памятным трофеем.