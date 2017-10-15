Луи ван Гал: "Моуринью - неплохой парень, но часто теряет самообладание"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал отметил, что у него были хорошие отношения с португальцем Жозе Моуринью, который сменил его у руля команды. Рокировка на тренерском мостике "красных дьяволов" произошла в мае 2016 года. Голландец проработал с командой два сезона и завоевал Кубок Англии.

- В принципе, Моуринью - неплохой парень, - приводит Daily Mail слова ван Гала. - Он может сопереживать за вас. И он был таким, когда помогла мне в "МЮ". Но он слишком часто теряет самообладание.

У меня хорошие воспоминания. Мои отношения с сотрудниками клуба и фанатами были прекрасными. Наш директор Эд Вудворд обещал мне шесть бутылок красного вина Рибейру каждый раз, когда я обыграю "Ливерпуль". Я победил четыре раза, поэтому у меня много таких бутылок.