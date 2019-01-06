Луи ван Гал: "Клопп превратил "Ливерпуль" в совершенную боевую машину"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал назвал "Ливерпуль" главным фаворитом чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа занимает первое место в таблице, на 4 очка опережая "Манчестер Сити".

- Клопп превратил "Ливерпуль" в совершенную боевую машину и в атаке, и в обороне, - цитирует Daily Mirror ван Гала. - Если бы я поставил на кого-нибудь в лиге, то это был бы "Ливерпуль". Эта команда основана не на качестве игроков. По качеству номер один - "Сити". Но в этом и слабость Гвардьолы. Он тренирует только атакующие команды. Всегда. Когда нужно обороняться, они выглядят ужасно. "Ливерпуль" обороняется гораздо лучше.