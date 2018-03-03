Луи Саа: "Онлайн-азартные игры - наркотик современности для футболистов"

Бывший нападающий сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что у современных игроков есть проблемы с онлайн-азартными играми. По его словам, многие футболисты тратят большие суммы на развлечения такого рода.

- Онлайн-азартные игры - наркотик современности, - цитирует L'Equipe Саа. - Вам не нужно покидать свой комфортный дом, и никто не узнает об этом. Астрономические суммы расходуются и тратятся на это. Игроки расходуют большие суммы с идеей заработать или получить удовольствие, а также в надежде стать богаче других. В упирается в эго каждого.