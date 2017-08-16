Лучший бомбардир "Халл Сити" получил травму

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сообщил, что нападающий Абель Эрнандес был заменен в матче 3-го тура чемпионшипа против "Вулверхэмптона" (2:3) из-за травмы. 27-летний уругваец является лучшим бомбардиром команды на данный момент.

- Завтра Эрнандес пройдет обследование, но травма выглядит очень серьезной, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - У него проблемы с ахиллом. Надеюсь, что он выбыл ненадолго. Нам остается только ждать и надеяться на лучшее. Подписание новичков не зависит от Эрнандеса, нам и раньше нужен был нападающий. У нас хорошая команда, но нам нужно укрепляться.