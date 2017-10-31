Ловрену в соцсетях угрожали убийством семьи

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, что после матча 9-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:4) он в социальных сетях неизвестные угрожали убить его семью. Хорватский футболист назвал эти сообщения отвратительными.

Напомним, Ловрен неудачно провел матч против "шпор". Он был заменен на 31-й минуте игры при счете 2:0 в пользу соперника. После игры защитник удалил свое фото из профиля в Инстаграме, стер информацию о "Ливерпуле" из описания и закрыл комментарии к своей странице.

- Мне не важно, когда люди болтают обо мне всякое дерьмо, это больше говорит о них, - цитирует Guardian Ловрена. - Но я не могу игнорировать, когда угрожают моей семье. Я просто не могу принять этого. Это отвратительно.