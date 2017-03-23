23:09 23 марта | ФУТБОЛ — Англия

Лоран Косьельни: "Венгер сделал меня тем, кем я являюсь сейчас"

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Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни считает, что за неудачные результаты ответственность лежит на всех игроках, а не только на главном тренер Арсене Венгере. В последнее время в СМИ часто обсуждается тема ухода французского специалиста из лондонского клуба. Также игрок отметил, что на данный момент не видит причин для перехода в другую команду.

- Арсен Венгер сделал меня тем, кем я являюсь, - цитирует GFFN Косьельни. - "Арсенал" находится в трудной ситуации, но за это не только тренер ответственен. Что касается меня, то чувствую себя хорошо в стане "канониров". Моей семье нравится в Лондоне. У меня нет причин уходить из команды. Давайте для начала закончим сезон как можно лучше, а там поговорим.

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