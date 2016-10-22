Лоран Косьельни: "У меня нет тату, в гараже два автомобиля, а вне поля я живу обычной жизнью"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни признался, что не гонится за славой и деньгами. Также он отметил, что является большим поклонником игры "Скрабл" ("Эрудит". - Прим. "СЭ"), за которой любит проводить свободное время после тренировок в сборной Франции.

- Да, это правда, что у меня нет ни одной татуировки, - цитирует L'Equipe Косьельни. - Сколько автомобилей в моем гараже? Два - один для моей жены, а другой для меня. Я никогда не гнался за деньгами, не считаю, что это важно. Я сосредоточен только на футболе, именно по этой причине я редко общаюсь с представителями СМИ. Моя жизнь, как и любого футболиста, должна оцениваться только на поле. Потому что вне поля я живу обычной жизнью, люблю мою семью, моих друзей.

- Вы являетесь поклонником настольной игры "Скрабл", поэтому молодые товарищи по команде могут относиться к вам как к дедушке.

- Они, безусловно, технически более подкованные, чем я. И, да, мне нравится играть в "Скрабл". Это меня расслабляет. "Скрабл" можно сравнить с картами или другими настольными играми. Во время Euro-2016 мы играли в него с Жалле, Костилем, Жиньяком, Жиру и Ллорисом. Это были хорошие вечера, мы смеялись, играли в команде вместо того, чтобы играть на приставке в FIFA.